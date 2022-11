Studenti donano sangue con progetto "A scuola con l'Avis" - Sardegna

Gli studenti dell'istituto tecnico industriale "Angioy" di Sassari hanno donato il sangue rispondendo alla campagna "A scuola con l'Avis", lanciata dal Centro trasfusionale dell'Aou di Sassari, Avis provinciale e Associazione donatori di midollo osseo (Admo). La raccolta sangue si è svolta nell'atrio della scuola e ha visto partecipare numerosi studenti e professori. Sono state raccolte 30 sacche di sangue dagli operatori sanitari dell'Avis provinciale, ma le adesioni sono state superiori.

"È normale che alcuni non abbiano potuto donare perché se non si hanno alcuni parametri fisici nella norma, come il peso o l'emoglobina, non si può donare. È significativo comunque l'elevato numero di prenotazioni" spiega una volontaria dell'Avis. Hanno potuto donare il sangue sette docenti, un assistente tecnico e ventidue studenti che frequentano l'indirizzo chimico, meccanico e informatico.

"Penso che donare il sangue sia una cosa molto importante. Sono diventato maggiorenne il 5 novembre scorso e ho deciso subito di donare perché so che il sangue a disposizione non è sufficiente", ha dichiarato Amedeo, uno degli studenti donatori.

L'istituto scolastico ha deciso che ci saranno sue appuntamenti fissi con la donazione del sangue, uno in autunno e uno in primavera", precisa Vittoria Maddau, docente dell'Angioy. Il prossimo appuntamento quindi è fissato per aprile sempre in collaborazione con Avis, Admo e il centro trasfusionale dell'Aou di Sassari.



Fonte: Ansa Sardegna