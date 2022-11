Studenti donano il sangue con campagna "Goccia su Goccia" - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 14 NOV - La solidarietà degli studenti sassaresi vale 60 sacche di sangue. Tante sono le sacche raccolte nelle autoemoteche dell'Avis provinciale, che in collaborazione con la Aou di Sassari e l'Admo porta avanti la campagna di sensibilizzazione e informazione sulla donazione del sangue, "Goccia su Goccia". Una quarantina di ragazzi hanno inoltre aderito all'appello dell'Admo e ora il loro prelievo sarà inviato al registro regionale dei donatori di midollo per la sua tipizzazione.

La giornata di "Goccia su Goccia", che si è svolta sul piazzale della clinica di Malattie infettive dell'Aou, è stata organizzata dal Segretariato italiano studenti di Medicina (Sism) con le aree Scoph e Scora dedicate alla salute pubblica e alla salute riproduttiva. "Abbiamo voluto coinvolgere quella fetta di popolazione giovanile per informarli sulla donazione del sangue, del midollo osseo e sulla prevenzione. Il 14 novembre, infatti, cade la giornata mondiale del diabete, malattia di cui molti giovani hanno sentito parlare ma della quale conoscono molto poco", ha spiegato Federica Casule, coordinatrice dell'area Scoph del Sism.

La giornata è stata anche l'occasione per informare i ragazzi delle scuole superiori sul fronte della prevenzione dei tumori, in particolare del seno, del testicolo e della prostata e per l'attività di educazione sessuale. Fondamentale la collaborazione con l'Admo che al suo stand ha spiegato ai giovani come avviene l'intero percorso della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali. "Anche in quest'ambito dobbiamo informare i ragazzi. Ci si può iscrivere al registro dei donatori di cellule staminali ematopoietiche sino ai 35 anni - ha sottolineato Pietro Manca, direttore del servizio immuno-trasfusionale dell'Aou di Sassari - Abbiamo bisogno di loro, perché ci sono tanti pazienti che aspettano il loro donatore per poter guarire". (ANSA).



