Il presidente dell’Associazione Montiferru, Pier Paolo Arca, ha ricordato ai partecipanti quanto sia “importante mobilitarsi a tutela del bene comune, fin da piccoli”. Quanto sia inoltre “civicamente formativo guardare alla società che ci circonda con generosità, perché se si cresce e si migliora lo dobbiamo fare assieme, rispettando soprattutto l’ambiente”. Il segretario dell’Associazione, Giovanni Galistu, ha precisato che “i veri protagonisti di oggi sono i ragazzi, a cui dobbiamo insegnare il rispetto per le piante e gli animali, perché solo i più piccoli possono davvero cambiare positivamente l’ambiente”. Galistu si è poi voluto scusare con gli studenti: “Perdonateci se non vi lasciamo il mondo che meritate e come lo abbiamo trovato noi”.

Questa mattina un’iniziativa comune voluta dalla scuola del Sassarese per portare solidarietà in Montiferru, dopo il grande rogo

