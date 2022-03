Il corso, interamente in inglese, sarà articolato in diverse parti, dall’analisi linguistica e dei testi alla tecnica vocale. Una giornata sarà dedicata alla conoscenza di altre tradizioni canore, come Bosa e Santu Lussurgiu ad esempio, un’altra interamente ai riti e brani della Settimana Santa.

Dal 31 marzo al 5 aprile prossimi, attraverso il progetto Erasmus “Inclusion through action”, 17 studenti dalla Polonia dell’Accademia delle belle arti di Cracovia saranno a Scano di Montiferro per apprendere le pratiche del canto “a cuncordu”, grazie al gruppo “Sas Batoro Colonnas”. È la prima volta che il canto sardo diventa focus di un progetto Erasmus.

