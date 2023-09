Studente in trasferta paga la caparra per affittare una stanza, ma era una truffa

Cronaca Seguendo i soldi, i carabinieri sono risaliti all'autore dell'annuncio

Foto d'archivio

Villaputzu

Seguendo i soldi, i carabinieri sono risaliti all’autore dell’annuncio

Una caparra da 800 euro per bloccare una camera in affitto a Bologna, ma era una truffa. A cadere nel tranello è stato un giovane studente universitario di 21 anni originario di Villaputzu, che ha pagato l’importo richiesto – corrispondente a due mensilità – inviando un bonifico a una carta prepagata Postepay Evolution.

È stato identificato e denunciato in stato di libertà un uomo di Taranto di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine per vicende analoghe. Dovrà rispondere di truffa aggravata.

Non è stato difficile per i carabinieri risalire al finto locatore, nonostante non la carta corrente delle Poste fosse intestata a una terza persona che lo scorso marzo aveva subito il furto dei propri documenti d’identità.

Il giovane di Villaputzu aveva trovato l’annuncio online.

Sabato, 23 settembre 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta