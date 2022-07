Villaspeciosa perde un suo giovane figlio, emigrato da anni all’estero per costruirsi un futuro migliore. E quel futuro, Cristian Corda, trentasette anni, era riuscito a costruirselo. Anni trascorsi a Londra, poi la Spagna: era diventato un cuoco molto bravo ed affermato. La notizia della sua morte, avvenuta dopo un male scoperto da pochissimi mesi, ha gettato nello sconforto e nel dolore tutta la comunità guidata dal sindaco Gianluca Melis. Corda lascia una compagna, Sara, anche lei sarda, e due bambini piccoli: “Tre mesi fa ha scoperto di avere un tumore, aveva lasciato la nostra terra ed era riuscito a realizzarsi all’estero”, spiega il primo cittadino speciosese, che si Facebook ha scritto un breve post, listato a lutto: “Non ci sono parole e non c’è un perché”.

Il perché, purtroppo, è quel male incurabile che ha strappato il giovane alla sua famiglia. A Villaspeciosa, suo paese natale, vivono il padre e la nonna. “Perdiamo un ragazzo d’oro, straordinario e tanto capace: esprimo la mie più sincere e sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, siamo sconvolti”.

