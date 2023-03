Stroncato da un infarto a 38 anni, muore il sardo ex capitano di calcio Roberto Brozzu

Lorenzo Brozzu, 38 anni, originario di Nulvi ma da anni residente nel Lazio, è stato stroncato da un infarto fulminante mentre stava dormendo nella sua casa di Patrica. La sua improvvisa scomparsa ha straziato i suoi familiari. La notizia ha gettato nello sconforto i tanti amici e conoscenti, sui social sono già tantissimi i messaggi di cordoglio. Per tantissimo tempo è stato capitano della squadra di calcio del Berretti Frosinone. Brozzu lascia una moglie e due figlie molto piccole. Tra i tanti che lo ricordano c’è anche il suo primo mister, Giuliano Farinelli, il suo primo allenatore: “Questa mattinata una bruttissima notizia, la scomparsa per un malore di un ragazzo eccezzionale”.

“Era un ragazzo molto umile e di compagnia, educato sempre disponibile per tutti i suoi compagni un Grande. Riposa in pace e continua a proteggere i tuoi figli come hai fatto sempre da vero padre ci mancherai a tutti noi”.