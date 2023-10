Stroncata dalla leucemia in 3 settimane, Cagliari e Assemini piangono Giuliana Concas: "Avevi una forza immensa"

Una leucemia acuta se l’è portata via in tre settimane, trasformando la fine della sua estate in un lento e duro calvario. Giuliana Concas, 75 anni, nata a Cagliari ma residente da tempo ad Assemini, se n’è andata in un letto dell’Oncologico. Una vita trascorsa sempre tra la sua famiglia, gli amici e gli hobby tipici di tante persone: “Aveva una forza immensa, mai un acciacco. Ecco perchè la malattia che si è portata via mamma ci ha lasciato tutti senza parole”, spiega una delle figlie, Francesca. Giuliana Concas lascia anche altri due figli, Elisabetta e Giuseppe, e tanti conoscenti che si ricordano di lei sin dalla gioventù, quando viveva nel rione cagliaritano di San Benedetto. Era appena tornata da una vacanza proprio con un gruppo di amici quando, il nove settembre, si è sentita male: “Ha avuto un mancamento, l’abbiamo portata in ospedale e le hanno subito fatto gli esami del sangue. Aveva i globuli bianchi altissimi, le hanno dovuto togliere un po’ di midollo dalla schiena”. Poi, la tragica scoperta della leucemia.

I parenti e tutti gli amici di Giuliana Concas si preparano, mestamente, per l’ultimo saluto: mercoledì 4 ottobre alle 15:30 nella Sala del Commiato del cimitero di San Michele di Cagliari.