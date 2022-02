“I nostri anziani non potranno partecipare , ma i loro striscioni li porteranno in corteo i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Samugheo”, ha spiegato Martina Fanni, coordinatrice pedagogica nella Casa di riposo Margherita Fois di Samugheo. “In questi giorni abbiamo parlato del problema che è molto sentito e preoccupa. Da qui la volontà di aderire all’iniziativa facendo sentire la propria voce”.

Gli anziani ospiti della casa di riposo Margherita Fois di Samugheo fanno sentire la loro voce e assicurano il loro sostegno alla battaglia che le popolazioni del Mandrolisai e dalla Barbagia stanno portando avanti in difesa dei servizi sanitari. Una battaglia che domani culminerà in una marcia di protesta Ortueri – Samugheo.

Hanno preparato gli striscioni e hanno girato anche un video per dire che l’ospedale di Sorgono non deve chiudere e per chiedere che siano assunti nuovi medici nel territorio.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail