Striscione nella Nord, gli Sconvolts del Cagliari ricordano Luca Mameli: oggi il funerale

“Ciao Luca! Contro le lame”, lo striscione degli Sconvolts domina gli spalti per la partita di Coppa Italia del Cagliari Calcio: ricorda il trentacinque di Capoterra Luca Mameli e lancia un chiaro e inequivocabile messaggio. Oggi, giorno dei funerali, il sindaco Garau ha proclamato il lutto cittadino.

“Raccontano fosse un ragazzo solare, amato da moltissimi, con la battuta pronta, affettuoso.

La nostra comunità lo piange e assieme ci stringeremo per l’ultimo saluto con la cerimonia funebre” comunica il primo cittadino. Alle ore 16.30, presso la Parrocchia di San Francesco, tutta la cittadina si stringerà alla famiglia del ragazzo che mercoledì scorso, a causa di un tragico evento, ha perso la vita. “Ritengo doveroso, interpretando il sentimento di dolore di ognuno di voi, proclamare il lutto cittadino”.

L’esposizione della bandiera comunale sarà a mezz’asta, in segno di lutto; è prevista la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti viene chiesto “di evitare, con cortese sollecitudine, di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino”. Non solo: “L’abbassamento delle serrande dalle 16 e fino alla conclusione della cerimonia funebre, sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano”.