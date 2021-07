Strisce pedonali, limite di velocità e un piano pedonale per via Leopardi a Cabras

Cabras

Le richieste dell’associazione civica per la tutela del territorio che contesta l’amministrazione comunale

Strisce pedonali, limite di velocità a 30 chilometri orari e l’installazione di un piano pedonale in via Leopardi a Cabras. È quanto chiede l’associazione civica per la tutela del territorio all’amministrazione comunale di Cabras, alla quale contesta “l’atteggiamento di indifferenza e noncuranza difronte ad un problema serio e delicato, perché riguarda l’incolumità fisica degli abitanti della via”.

“Niente finora è stato fatto per mettere in sicurezza la via”, scrive il presidente dell’Associazione, Dario Cossu. “I residenti sono esasperati e profondamente indignati, in quanto da alcuni mesi l’Amministrazione comunale ha provveduto a mettere in sicurezza altre vie, anche secondarie, che non hanno certo il carico di traffico della via Leopardi che resta, pur nelle sue condizioni precarie, la più trafficata in assoluto nei due sensi di marcia e insufficienti spazi per la sosta”.

“La preoccupazione principale, a parte l’inquinamento acustico-ambientale a cui si è esposti per tante ore della giornata”, spiega Cossu, “è l’aumentato rischio per l’incolumità fisica dei pedoni lungo la strada e negli attraversamenti. Infatti, per quasi tutta la lunghezza mancano o sono insufficienti le strisce pedonali; non esiste una segnaletica stradale adeguata, non sono fruibili i marciapiedi se non parzialmente, perchè ostruiti dalle ramaglie sporgenti dalle recinzioni delle proprietà private; i limiti di velocità (50) vengono facilmente superati da una buona parte dei veicoli in transito”.

L’associazione chiede anche che venga rimosso il piano rialzato posizionato nella via oltre due anni fa, considerato “al di fuori di ogni logica e contro il parere dei vigili”: “È in prossimità di una curva e di uno stop”, contestano dall’associazione, “dove è normale rallentare”.

