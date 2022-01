Mogoro

Provvedimento del sindaco Donato Cau

I contagi da coronavirus nelle scuole di Mogoro e la necessità di evitare situazioni di rischio legate alla diffusione del virus tra i banchi hanno convinto il sindaco Donato Cau a sospendere per una settimana la mensa.

Dopo essersi confrontato con il dirigente scolastico Tullio Corona, il sindaco ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura del servizio a partire da domani, martedì 25 gennaio.

Salvo proroghe dello stop, la mensa dovrebbe riaprire il 1 febbraio.

“Ci siamo presi qualche giorno per vedere cosa succede”, ha dichiarato Donato Cau, “in futuro vedremo quale sarà il modo migliore per intervenire”.

A preoccupare il sindaco è inoltre il mancato aggiornamento della piattaforma regionale dei contagi. “Fotografa una situazione differente da quella reale”, continua ancora Cau, “risultano per esempio ancora contagiate persone che invece sono guarite da tempo. Per questa ragione ho chiesto ai miei compaesani di auto-segnalarsi se risultano positivi al coronavirus e di dare comunicazione agli uffici comunali quando guariscono. Altrimenti non abbiamo dati certi e non possiamo intervenire.”.

“Sono stato duramente criticato”, dice il sindaco, “c’è chi addirittura dice che quello che faccio è anticostituzionale. Io però queste informazioni le raccolgo soltanto perché ho evidenziato debolezze nella piattaforma. Ma non voglio dare colpe a nessuno. Mi rendo conto che in questo particolare momento l’Asl è in difficoltà, anche per la mancanza di personale. Sono il sindaco e continuerò a prendermi le mie responsabilità. Agisco in questo modo perché il sindaco è il primo responsabile della salute pubblica dei suoi concittadini”.

