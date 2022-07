Arborea

In un convegno i primi risultati del progetto europeo “Climalat”, guidato dalla 3A

Eliminare lo stress da caldo negli allevamenti con vacche gravide permette di evitare che le generazioni successive – figlie e nipoti – producano meno latte, considerato che gli animali mantengono una memoria metabolica dell’esperienza fatta nella loro vita fetale. È il messaggio lanciato ieri ad Arborea da alcuni dei più importanti esperti internazionali del settore. Geoff Dahl (Università della Florida, Usa), Tom McFadden (Università dell’Alberta, Canada) e Pasquale de Palo (Università di Bari) sono intervenuti al seminario tecnico organizzato dalla cooperativa Latte Arborea e inserito nel progetto ‘Climalat’, che vede proprio la 3A azienda capofila.

Il programma, che ha il coordinamento scientifico di Alberto Stanislao Atzori, docente di nutrizione del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, studia le ripercussioni dello stress da caldo sugli animali, nel breve e nel lungo termine. Si cerca anche di capire come gli animali rispondano alle ondate di calore e quali siano gli effetti su stagionalità delle produzioni e conferimento del latte.

Altro elemento centrale del progetto è la definizione di strategie che permettano di sostenere il benessere animale e consentano un minore impatto ambientale degli allevamenti bovini da latte.

“Climalat” ha durata biennale (questo è il primo anno) ed è finanziato dalla sottomisura 16.2 del Psr 2014/2020 con oltre 390 mila euro. In questa fase coinvolge 12 aziende del territorio di Arborea dotate di alta tecnologia, che permette di registrare una elevata quantità di informazioni utili allo studio: robot per la mungitura, sensori per registrare ogni singolo animale e i passaggi nelle aree di mungitura, nelle varie fasi del giorno, ma anche stazioni meteo per monitorare la temperatura e sistemi per registrare la quantità di mangime utilizzato.

Il programma dovrà far capire come – all’interno delle stalle di Arborea – i problemi di stress da caldo possano influenzare il benessere animale, le produzioni di latte, la stagionalità dei conferimenti (meno latte d’estate rispetto all’inverno), oltre alla qualità del latte, soprattutto nella stagione estiva, o la redditività economica delle stesse aziende.

Le conoscenze che si otterranno nelle aziende target del programma saranno poi messe a disposizione alla maggior parte delle imprese di allevamento di bovine da latte della Sardegna.

Il messaggio degli esperti lanciato dal seminario di Arborea, dunque, è stato chiaro: rinfrescare gli ambienti di allevamento anche nelle categorie improduttive, soprattutto nelle vacche gravide, è necessario perché lo stress da caldo si ripercuote sulle generazioni future e può portare le vacche a produrre meno latte.

Tra gli altri aspetti trattati durante i lavori, ai quali hanno preso parte anche i vertici della cooperativa, sono stati evidenziati quelli legati alle ripercussioni dello stress da caldo sulle ghiandole mammarie degli animali, dal punto di vista metabolico o fisiologico, e le differenze tra la razza ‘Bruna’ e quella ‘Frisona’ nella tolleranza allo stress da caldo: la ‘Bruna’ lo sopporta meglio.

“La definizione e l’adozione di strategie efficaci contro lo stress da caldo negli animali, in particolare vacche da latte anche per le categorie produttive in stalla, è fondamentale per il mantenimento di alti standard di benessere animale ma, soprattutto, per un miglioramento delle performance produttive dei singoli animali e di tutta la mandria nel tempo”, conferma il coordinatore del progetto, Alberto Atzori.

“Questo elemento ha forti ripercussioni anche sugli indicatori di qualità ambientale degli allevamenti stessi. Una perdita produttiva, infatti, comporta un aumento dell’intensità delle emissioni di gas serra e delle escrezioni animali per unità di prodotto venduto. In sostanza”, conclude il docente dell’Università di Sassari, ”meno latte pur in presenza di uguali emissioni e impatti anche per l’ambiente”.

Il progetto continua e seguiranno ulteriori incontri e seminari per farne conoscere i risultati.

Venerdì, 8 luglio 2022