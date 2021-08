Strazio senza fine, non ce l’ha fatta la bimba di 2 anni caduta dal terrazzo a Sassari: donati gli organi

Non ce l’ha fatta la bimba di due anni precipitata dalla casa al secondo piano del palazzo dove abitava a Sassari. Nel pomeriggio è partito l’accertamento di morte encefalica all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, nel reparto di Rianimazione, dove era ricoverata da lunedì pomeriggio. Al momento dell’incidente era in casa con la nonna e i genitori: secondo gli inquirenti, a un certo punto, senza che nessuno se ne accorgesse, ha preso uno sgabello, è salita e si è affacciata dal terrazzo, nel vuoto, precipitando giù. E’ stato un ristoratore che ha il locale proprio affianco alla palazzina a vedere la piccola a terra e dare l’allarme, e immediatamente il padre ha chiamato i soccorsi. I medici le hanno diagnosticato un grave trauma cranico e hanno deciso di operarla per provare a salvarla. Oggi la notizia della morte.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a