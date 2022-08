A Monserrato i carabinieri della stazione hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, per furto con strappo, di un 18enne cagliaritano, il quale nella notte del 23 giugno, a volto coperto e a bordo di uno scooter, in via Crasso aveva avvicinato un’anziana signora del luogo e le aveva strappato di dosso la borsetta contenente denaro contanti e effetti personali vari, dileguandosi immediatamente nelle vie limitrofe.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail