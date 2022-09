“A strappare i manifesti guadagni una bella denuncia. Immortalate in flagrante”. Comincia così il post denuncia del deputato uscente, e ricandiato, Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia che posta la foto di un gruppetto di ragazzine intente a strappare i manifesti dagli appositi alloggiamenti, peraltro semivuoti.

“Abbiamo in tutti modi avvisato in maniera bonaria che non avremo più tollerato vandalismi e altre forme di intolleranza. Forse saranno state minorenni o non so. A Cagliari, intente a strappare i nostri manifesti, sporcando la città, sino a quando un nostro iscritto le ha fotografate e poi le ha avvisate. Sorridete, ecco le prove per una bella denuncia”, ironizza Deidda.

“Non mostriamo i volti per la loro tutela ma dovreste vedere le espressioni. Raccolgono le cartacce, si allontanano, si girano quando sono ben distanti e sfoggiano un bel dito medio. La loro democrazia e tolleranza”.

