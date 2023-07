Straordinario successo a Sanluri per la tredicesima edizione de "Sa Battalla" -VIDEO

Straordinario successo a Sanluri per la tredicesima edizione de ” Sa Battalla ” , la rievocazione storica della ” Battaglia di Sanluri ” proposta, come in un imponente scenografia da film, nello stesso luogo dove si svolse nel lontano 30 Giugno 1409 e rimasto nella storia con il nome di ” Su Bruncu de sa Battalla ” , il pianoro posto a sud del Castello e del Borgo fortificato di Sanluri . Allora ad affrontarsi furono l’ esercito Sardo del Regno di Arborea guidato da Guglielmo III° di Narbona e quello Aragonese di Martino I° di Sicilia erede della Corona di Aragona . Alla rievocazione hanno partecipato 80 Cavalieri provenienti da tutta la Sardegna guidati da Massimo Nurcis, istruttore federale FISE e circa 500 figuranti in costume medievale. Protagoniste le Associazioni , quelle di Sanluri tra cui ” Sa Battalla ” , la Compagnia d’ Armi medievale , Gli Arcieri Storici , la Corporazione Arcieri Medievali , l’ Aragon Compagnya Catalana , gli Arcieri del Castello e quelle provenienti da numerose localita’ dell’ isola ,tra cui l’ “Associazione Castello Siviller Marchesato di Villasor” , l’ Associazione Sardisca di Las Plassas , La Farandola di Ussana , i ” Cavalieri dell’ Antica Locanda , ” la” Sala d’ Arme 4 Porte” , Il ” Popolo dei mille colori e ” Memoria Milites “, ” Vis at Honor” di Cagliari , il gruppo storico ” Saggitarii Vagantes ” e i ” Castellani di Gioiosa Guardia ” di Iglesias , l ‘ Associazione Culturale ” Giudicato di Torres ” di Porto Torres, l’ ” Auca Indomita” di Ortacesus , la ” Curatoria Monreale ” di San Gavino Monreale , ” Prendas di Adelasia ” di Burgos e ” Lupus Logudori di Bonorva . E’ intervenuta anche l’ Associazione ” I lunghi Archi di San Marino “. Presenti anche il Coro ed il Gruppo Polifonico Folkloristico di Sanluri ed Complesso Strumentale a fiati A. Ponchielli . Dopo la rievocazione della battaglia campale e’ stata la volta della simulazione dell’ assalto al Castello davanti a migliaia di persone e con la sapiente regia di Mariano Corda . Momenti di intensa emozione hanno accompagnato l’ assalto alle mura , gli scontri tra le rispettive fanterie , tra i cavalieri e lo scoccare delle frecce infuocate degli arcieri.Sul finire della rappresentazione il corteo dei prigionieri con la ” Bella di Sanluri ” e’ stato salutato dagli applausi scroscianti di un pubblico entusiasta . Grande lo sforzo organizzativo del Comune e della Pro Loco che oltre alla rievocazione storica hanno proposto ai visitatori degli interessanti Convegni alla presenza di Professori Universitari venuti da Cagliari , Barcellona e Lancaster , un incontro al Teatro con il giornalista Roberto Giacobbo e un particolare accampamento medievale al Parco degli Scolopi . Notevole l’ impegno anche delle Forze dell’ ordine , dei Barracelli , della Polizia Municipale e di Don Mariano Matzeu . Una grande sinergia organizzativa per un evento che ha riscosso un enorme successo e che ha appassionato migliaia di persone per un’ edizione speciale de ” Sa Battalla ” che sara’sicuramente da ricordare .

GIUSEPPE TAMPONI