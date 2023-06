Strane luci nel cielo dell'Anglona: "Tre fisse e dirette verso la zona industriale di Perfugas"

“Strane luci nell’Anglona. Cosa ha sorvolato Perfugas? Un interessante avvistamento notturno di metà giugno Estate, periodo in cui desideriamo restare all’aperto, soprattutto nelle ore serali e notturne per goderci il fresco, dopo una giornata con temperature da “bollino rosso”. L’occasione più adatta per guardare le stelle e perché no, fare degli incontri inaspettati, come è accaduto due settimane fa a Perfugas, un centro importante dell’Anglona. Il testimone, ha scorto, verso le 23 del 14 giugno, tre luci in formazione nel cielo stellato”, spiegano gli esperti ufologi della pagina Fb UfoSardegnaNews.

“Provenivano dalla direzione della chiesetta di San Giorgio”, spiega il testimone, un ragazzo, che desidera mantenere l’anonimato per ovvi motivi, “e si dirigevano verso la zona industriale di Perfugas”. Il testimone ha quindi avuto il tempo necessario per fare un breve video alle tre luci “fisse” in formazione, che stavano transitando davanti a lui nel cielo stellato, catturando pure le luci lampeggianti di un aereo di passaggio”. “Questo caso sembra molto interessante”, riferisce il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu. “Le tre luci fisse in formazione sembrano appartenere ad un oggetto volante strutturato, forse di forma quadrata o rettangolare. Nel video si percepisce benissimo il movimento rettilineo delle luci, che passano in mezzo ad alcune stelle più luminose. Rivolgiamo quindi il nostro appello agli abitanti di Perfugas, che potrebbero aver notato la strana formazione luminosa, può darsi che qualcuno possa fornici qualche particolare in più”.