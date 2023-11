Strana luce nel cielo di Guspini, gli ufologi: "Non era un drone ed è sparita improvvisamente"

“Cosa è transitato nel cielo di Guspini?”. A chiederselo sono gli ufologi sardi, con in prima linea il presidente del Cisu, Antonio Maria Cuccu. “Dopo due mesi di calma piatta, ecco giungere una segnalazione dalla Sardegna sud occidentale. Ieri notte, a Guspini, é stata notata una presenza luminosa che transitava nel cielo. La segnalazione ci è pervenuta oggi dallo stesso autore del video, dal quale non si notano particolari che possano dare una spiegazione convenzionale o meno”, spiega Cuccu. “Il testimone è rimasto incuriosito del passaggio di una piccola fonte luminosa, che è transitata al di sopra di Sirio, ben visibile ieri notte a sud est dopo le 23”. Un meteorite? Una lanterna di quelle lanciate in cielo per festeggiare ricorrenze o compleanni? O davvero un oggetto volante non identificato?

C’è una certezza: “Il testimone ha escluso che si trattava di un drone, dato che non emetteva alcun rumore mentre si dirigeva verso Est, per poi sparire improvvisamente”.