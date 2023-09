Strage di viale Marconi, i corpi dei 4 giovani restituiti alle famiglie: "Lesioni compatibili con lo schianto"

Sono terminati gli esami autoptici sulle salme di Alessandro Sanna, Najibe Zaher, Giorgia Banchero e Simone Picci, i 4 giovani morti ieri in viale Marconi a Cagliari. Il medico legale, Roberto Demontis, ha già avvisato il pm Rosanna Allieri: i corpi dei giovani vengono quindi dissequestrati e restituiti alle famiglie per l’ultimo atto, il più doloroso, quello dei funerali. “Sono state riscontrate lesioni compatibili con la dinamica dell’incidente, con delle differenze specifiche”. Differenze, come già era stato appurato ieri dai soccorritori e dai primi riscontri, imputabili all’utilizzo della cintura: Alessandro Sanna e Lavinia Najibe Zaher si trovavano nei sedili anteriori e la indossavano: sono rimasti incastrati tra le lamiere. Giorgia Banchero, Simone Picci e i due ragazzi miracolosamente ancora vivi, invece no. Sono loro quattro a essere stati sbalzati fuori dall’auto, per Banchero e Picci non c’è stato purtroppo nulla da fare, e i danni riscontrati, per quanto ugualmente fatali, sarebbero stati maggiori. I funerali saranno celebrati tra domani e dopodomani.

Nel corso degli esami e delle verifiche mediche, Demontis ha anche prelevato i classici “campioni” utili a svolgere esami ed analisi, come da prassi.