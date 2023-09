Strage di viale Marconi, due dei giovanissimi erano di Assemini. Puddu: "Il risveglio peggiore"

Due dei giovanissimi che hanno perso la vita erano di Assemini, lo strazio del sindaco Puddu: “I risvegli peggiori. Una tragedia che colpisce pesantemente anche Assemini. Un abbraccio alle famiglie dei ragazzi. Le mie più vive condoglianze”.

Quattro le vittime del terribile sinistro avvenuto questa mattina all’alba: erano in sei a bordo della Ford Fiesta che ha centrato il pilastro di un muretto di una abitazione privata dopo aver urtato il marciapiede. Due di loro lottano in ospedale, per gli altri quattro, due ragazze e due ragazzi, non c’è stato niente da fare. La città dell’hinterland cagliaritano è sconvolta, piange per la morte prematura dei ragazzi che, dopo aver trascorso la serata in un locale, si sono avviati verso Quartu Sant’Elena dove, però, non sono mai arrivati. Il destino è stato crudele e ha spezzato le loro vite in prossimità dell’asse mediano, per sempre.