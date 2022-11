Strage di uccelli a Monte Urpinu, Truzzu: “Il Comune non c’entra nulla, commenti deliranti sui social”

Strage di uccelli a Monte Urpinu, Truzzu: “Il Comune non c’entra nulla, commenti deliranti sui social”. Il sindaco di Cagliari interviene e anticipa possibili querele a chi accusa l’amministrazione comunale, sulla vicenda dell’abbattimento di tutti i volatili nel partco, dove sono stati riscontrati casi di influenza aviaria dopo la morte di alcuni pavoni. “L’altra sera ho dato seguito ad un provvedimento sanitario della ASL che mi ordinava di isolare il parco di Monte Urpinu dopo aver rilevato alcuni esemplari di volatili infetti da influenza aviaria.

L’Amministrazione si è messa subito a disposizione delle autorità competenti, ASL e Regione, garantendo tutta l’assistenza possibile. La Regione ha subito attivato l’unità di crisi in costante contatto con l’unità di crisi nazionale. È in quel tavolo che si prendono le decisioni tecniche e operative a cui poi danno esecuzione ASL e Regione.

Il dispiacere che vivo in questo momento è immenso. Da cittadino e da Sindaco. È chiaro che l’Amministrazione farà di tutto per riaprire il parco e restituirlo ai cittadini in totale sicurezza, collaborando con gli organi competenti, e ripopolandolo non appena possibile con la nostra cara fauna avicola.

Mi segnalano tuttavia commenti deliranti sui social che attribuiscono a me e alla mia amministrazione la responsabilità dell’abbattimento dei volatili a Monte Urpinu.

Come detto la responsabilità non è nostra e pertanto mi riservo di ricorrere agli strumenti di legge per tutelare l’immagine mia e della mia amministrazione”, conclude il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.