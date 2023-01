Strage di negozi storici a Cagliari, addio dopo 30 anni alla “Via Crispi Boutique”

Un altro negozio storico di Cagliari che scompare. Addio dopo 32 anni alla “Via Crispi Boutique”, uno dei templi dello shopping cittadino, aperto in via Crispi nel 1989 e apprezzato da tantissimi clienti.

“Ho 84 anni e in famiglia non ho trovato nessuno che volesse continuare a tenere aperta la boutique”, dichiara Lino Paderi, “e così mi dedicherò alle mia altre attività. Mi dispiace per i clienti, erano molto affezionati per le tante attenzioni che hanno ricevuto da noi. Purtroppo a Cagliari i negozi tradizionali stanno scomparendo”.