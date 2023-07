Strage di gatti a Cagliari, la conferma dall'autopsia: sono tutti morti avvelenati

RADIO ZAMPETTA SARDA CAGLIARI, OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO :” GATTI MORTI AVVELENATI, COMPROVATO DAGLI ESAMI AUTOPTICI.”

Una vera mattanza quella che si è verificata nel giardino del presidio ospedaliero del San Giovanni di Dio a Cagliari, teatro di sofferenza e morte per quasi tutta la colonia felina.

Da 5 adulti e 4 cuccioli si è passati in tempi rapidissimi a oltre 20 gatti. I volontari che dedicano energie psicofisiche ed economiche sono allo stremo: “Abbiamo visto morire gran parte dei gatti tra le nostre braccia, impotenti nel potergli dare una seconda possibilità.

Hanno sofferto in modo atroce, un atto non solo di inciviltà ma di assoluta crudeltà!”

Alcuni filmati sono al vaglio delle autorità competenti, grazie all’ utilizzo dei droni, che forse inchioderanno l’artefice di un atto che non trova giustificazioni. I gatti deceduti sono stati portati all’ istituto zooprofilattico per l’esame autoptico che ne ha confermato il decesso per avvelenamento.

Ricordiamo che i gatti sono tutelati dalla legge 189 del 2004 e per questo si invita a evitare qualsiasi forma di maltrattamento.