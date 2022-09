“Strage di alberi a Genneruxi, motoseghe in azione tra le proteste di residenti e commercianti”

STRAGE DI ALBERI A GENNERUXI Tra ieri ed oggi nel quartiere Genneruxi di Cagliari, motoseghe in azione tra le proteste vibranti dei residenti ed alcuni commercianti. In via Galvani hanno tagliato esemplari di albero di giuda che caratterizzavano la via. Motivo? E’ caduto un ramo…..e quindi hanno avuto la “brillante” idea di decapitarlo del tutto. Anche in via Zagabria altri esemplari di alberi sono stati completamenti tagliati. Ecco le foto. Una vergogna! Un’amministrazione comunale che oramai ha deciso di fare guerra al verde urbano della città.(Difensori della natura responsabile Sardegna)