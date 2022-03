Strade tutte nuove a Selargius, nuovo look per Su Planu: “Arriveremo sino al centro”

Le ruspe, le betoniere e, soprattutto, gli operai, sono già entrati in azione a Selargius. Ecco il mega piano milionario della viabilità organizzato dal sindaco Gigi Concu: 1,6 milioni di euro, cifra record, per un restyling completo di vie, piazze e marciapiedi selargini. Primi interventi già in corso nel quartiere di Su Planu: scatta la riqualificazione di aree famose quali via e piazza Boiardo e via Metastasio. “Ancora qualche giorno e ci sposteremo nel centro abitato di Selargius per proseguire con le nuove tappe del Piano della viabilità, con ripristino del manto stradale e sistemazione dei marciapiedi e delle cunette”, annuncia Concu.

I lavori dovrebbero durare qualche mese e si procederà, ovviamente, per zone, in modo da non creare troppi disagi alla viabilità e agli stessi residenti.