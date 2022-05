Strade: Sassari-Olbia, completamento asfalto del Lotto 5 - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 12 MAG - Sul Lotto 5 della strada a quattro corsie Sassari-Olbia sono iniziati i lavori di completamento delle pavimentazioni, nel territorio comunale di Berchidda.

L'intervento si concluderà in dieci giorni durante i quali sarà posato l'asfalto drenante lungo un tratto di circa 5 km della carreggiata in direzione Sassari, comprendendo anche lo svincolo di Berchidda.

Il traffico automobilistico è stato deviato lungo la corsia di sorpasso, libera dai lavori. Saranno inoltre eseguiti piccoli interventi localizzati anche sulla carreggiata opposta, in direzione Olbia. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna