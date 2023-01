Ghirra conclude: “Ho chiesto al Ministro Salvini di valutare la revoca del commissariamento, o come intenda intervenire perché il presidente sardoleghista adempia ai suoi compiti. Probabilmente il Polo di Infrastrutture delle Ferrovie Italiane, di cui fanno parte anche Anas e Italferr, potrebbe riuscire a completare le opere con maggiore celerità. Questi ritardi non sono più tollerabili”.

“In oltre un anno di commissariamento, nessuna delle opere assegnate è stata completata”, denuncia la deputata dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Le progettazioni e le procedure in corso avanzano persino con maggiori ritardi e lentezze di quanto sarebbe accaduto con le modalità ordinarie. Il presidente non ha ancora individuato la struttura tecnica commissariale, né indicato come intenda procedere. Non risultano atti, delibere o iniziative di qualunque tipo volte a superare la grave situazione in cui versa la rete stradale sarda”.

Queste le opere, con un finanziamento complessivo di 1.100.183.992 euro, come ricorda Ghirra in una nota: completamento del tratto Sassari Olbia della SS 131; adeguamento della SS 554; eliminazione degli incroci a raso sulla SS 130 nel tratto da Cagliari a Decimomannu; completamento della SS 291 nei tratti Alghero-Olmedo e Olmedo-aeroporto; connessione tra la SS195 e la SS130; nuovo collegamento dell’istmo terrestre con Sant’Antioco; nuova Olbia-Palau; tratto della SS125 tra Tertenia e San Priamo.

“Come è possibile che anziché accelerare la realizzazione degli interventi il trasferimento di competenze dall’ANAS al presidente-commissario abbia persino peggiorato la situazione?”. Se lo chiede la deputata sarda Francesca Ghirra (Alleanza Verdi Sinistra), a proposito dei dieci cantieri stradali in Sardegna che il 22 novembre 2021 il Governo aveva affidato al presidente della Regione, Cristian Solinas, in qualità di commissario straordinario.

