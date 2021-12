Oristano

Situazione resa ancora più grave dopo le ultime piogge

“Interventi immediati sulle strade provinciali per evitare il rischio di nuovi gravi incidenti”. Li chiede il consigliere regionale e sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi, che ritiene non più procrastinabili le opere per mettere in sicurezza numerose strade che uniscono i paesi dell’Oristanese, in alcuni punti autentiche trappole dove, anche dopo le ultime piogge, ormai gli automobilisti, se non attenti, rischiano la vita: grandi buche, piccole frane, allagamenti.

“Non possiamo rimanere ancora una volta spettatori inerti di una mobilità che mette a serio rischio l’incolumità delle persone e crea gravi danni ai cittadini e alle imprese – spiega il consigliere regionale – con la stagione invernale, le piogge e le basse temperature rendono alcuni tratti di strada letteralmente impraticabili e molto pericolosi”.

Loi denuncia la scarsa manutenzione in numerosi tratti di strada utilizzati abitualmente dai cittadini per recarsi al lavoro, a scuola o per spostarsi da un paese all’altro: “La situazione del Montiferru e della Planargia è sotto gli occhi di tutti – prosegue il primo cittadino di Santu Lussurgiu – riceviamo decine di messaggi di protesta da parte dei colleghi Sindaci e dei nostri cittadini, tra cui Scano di Montiferro, Cuglieri, Bonarcado, Seneghe, Sennariolo, Tresnuraghes in più frequenti”.

“Ma la situazione è critica anche in altre zone, come la Marmilla, in cui da tempo si moltiplicano gli appelli per risolvere i problemi di alcune strade”.

“Serve, urgentemente, un’azione comune – afferma Loi – che riporti la situazione delle strade della provincia almeno alla normalità. Si tratta di un atto di civiltà a cui le istituzioni non possono e non devono sottrarsi”.

Sarebbe auspicabile che nella prossima legge regionale di stabilità, venisse previsto un ampio programma di investimenti con risorse da attribuire alle Province per un piano di ampio respiro per la riqualificazione delle strade provinciali.