In caso di piccole buche, marciapiedi sbeccati o, comunque, piccoli interventi da eseguire, entrerà in azione il gruppo di operai della Marci e Faedda srl. La sostituzione di pali e cartelli rotti o pericolanti avverrà dopo una prima sistemazione delle strade.

A Quartu è tutto pronto per iniziare la manutenzione della segnaletica stradale e delle stesse vie. Dopo lo stanziamento deciso dalla Giunta Milia, con tanto di approvazione del progetto esecutivo della segnaletica orizzontale e verticale, gli uffici hanno approvato l’offerta presentata dalla ditta Marci e Faedda srl. Per i prossimi tre anni saranno i loro operai ad occuparsi di sostituire o integrare pali e cartelli, piazzare archetti parapedonali, specchi parabolici o segnaletica temporanea. E tra precedenze, stop, doppie strisce e linee tratteggiate, la vernice da utilizzare non sarà poca. Con l’aggiudicazione firmata dal dirigente del settore Ambiente e servizi tecnologici, Giulio Barca, il progetto può dirsi già iniziato. Lo stesso Comune ha ammesso che, a causa di carenza di personale, non sarebbe riuscito a svolgere tutti i lavori delle manutenzioni stradali. Con poco più di 130mila euro sono previsti, sino al 2024, anche tutti gli interventi ordinari sulle strade.

