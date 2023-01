Oristano

L’amministratore straordinario Massimo Torrente risponde a Cera: “La sua è una strumentalizzazione politica”

“La messa in sicurezza delle strade provinciali è la nostra più grande criticità”. Non si nasconde l’amministratore straordinario della Provincia di Oristano, Massimo Torrente, duramente criticato nei giorni scorsi dal consigliere regionale Emanuele Cera, che ha chiesto al governatore regionale Christian Solinas di affidare a un commissario la gestione delle strade.

“Le manutenzioni che una volta erano ordinarie”, dice Torrente, “oggi sono diventate straordinarie. Non basta certamente riempire le buche per sistemare le provinciali. Su questo tema riceviamo quotidianamente sollecitazioni dal prefetto Fabrizio Stelo, ma non è semplice intervenire, perché queste manutenzioni necessitano di denaro corrente che la Provincia non ha. Una cosa sono le risorse in conto capitale, un’altra quelle correnti. Abbiamo 1.000 chilometri di strade, ma non più il personale per tenerle sotto controllo, mancano anche i cantonieri”.

Torrente non ha gradito i toni utilizzati da Cera. “La sua lettera non l’ho ancora ricevuta”, prosegue l’amministratore straordinario della Provincia, “ho però avuto modo di leggerla dai giornali. Quella del consigliere regionale mi sembra tanto una strumentalizzazione politica. Anche perché le strade provinciali sono una nota dolente non solo per noi, ma anche per le altre province sarde e pure italiane. Se vogliono nominare un commissario per le strade, però, lo facciano pure”.