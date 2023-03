“Strade pericolose. Dobbiamo attendere nuovi incidenti?” Mele attacca la Provincia di Oristano

Oristano

Intervento della consigliera regionale, capogruppo dei Riformatori

Via le buche dalle strade provinciali dell’Oristanese. Il nuovo appello arriva dalla consigliera regionale e capogruppo dei Riformatori Sardi Annalisa Mele. “Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che tutti i giorni attraversano le nostre strade provinciali”, scrive in una nota Mele, “la situazione, invece che migliorare, peggiora inesorabilmente, mentre il silenzio della Provincia non lascia spazio alla speranza. Mi chiedo se sia intenzione dell’ente provinciale attendere il registrarsi di maggiori danni ai veicoli dei cittadini o il verificarsi di ulteriori gravi incidenti, potenzialmente letali”.

Da tempo l’esponente dei Riformatori Sardi denuncia le criticità delle strade in provincia di Oristano. Nelle scorse settimane si erano mossi anche altri due consiglieri regionali della maggioranza, Emanuele Cera e Gianni Tatti .

“Le segnalazioni”, scrive ancora Annalisa Mele, “vanno avanti da tempo, e da anni sollecito personalmente chi di competenza per porre rimedio a una situazione sempre più preoccupante. Ho, infatti, presentato un’interrogazione presso il Consiglio regionale datata 25 marzo 2021 e ho scritto personalmente all’amministratore straordinario della Provincia di Oristano, Massimo Torrente, per chiedere, con urgenza, di avviare tutte le procedure necessarie, a partire dai sopralluoghi, per ripristinare le condizioni di sicurezza nella viabilità provinciale”.

“La risposta”, continua la consigliera regionale e sindaca di Bonarcado, “ha riportato una lista di interventi, tuttavia privi di riferimenti a tempistiche certe, lasciando così intendere che non si possa sperare in un rapido avvio dei programmi di ripristino e che la situazione sia drammaticamente destinata a registrare ulteriori aggravi”.

“Quello che emerge sicuramente con grande evidenza è la scarsa sensibilità dimostrata nel tempo dall’amministratore straordinario della Provincia”, conclude Mele, “oltre che la mancanza di segnali di efficienza nel risolvere le importanti problematiche dei cittadini”.