(ANSA) - SASSARI, 29 LUG - Anas ha concluso i lavori di ricostruzione del cavalcavia situato all'altezza dello svincolo di Saccargia, tra la strada statale 131 "Carlo Felice" e la strada statale 597 "di Logudoro", nel territorio di Codrongianos, in provincia di Sassari. Gli interventi, del valore di 2 milioni di euro, hanno riguardato la demolizione del vecchio cavalcavia e la ricostruzione completa dell'opera, costituita da due impalcati con 4 travi d'acciaio ciascuno, della lunghezza di 23,5 metri. Il tratto interessato dai lavori, all'altezza del km 197,800 della statale 131, nella serata di oggi sarà riaperto al traffico in entrambe le direzioni.

I lavori fanno parte di un ampio programma di riqualificazione del tratto nord della statale 131 finalizzato ad incrementare gli standard di sicurezza della principale arteria Sarda che riguarda, oltre alle opere d'arte, la manutenzione delle pavimentazioni, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, la sostituzione dei guardrail e l'ammodernamento delle gallerie Chighizzu I e II. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

