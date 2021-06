Strade: il prefetto mette fretta. Arriva un po’ di asfalto dalla Provincia

“L’obiettivo”, ha sottolineato il prefetto Stelo, “è quello di programmare una scala di possibili interventi di manutenzione e ripristino delle condizioni di sicurezza da porre in essere in tempi certi, focalizzando l’attenzione sulle strade ritenute più pericolose e su quelle interessate dal maggiore flusso veicolare”.

La Provincia ha riferito di aver stanziato 14 milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali.

Il tema della messa in sicurezza delle strade provinciali dell’Oristanese, problema sempre più grave, al centro di un’iniziativa della Prefettura di Oristano. Se ne è discusso nel corso del tavolo tecnico istituito in seno alla Conferenza provinciale permanente per esaminare le principali criticità della rete viaria. La riunione è stata presieduta dal prefetto Fabrizio Stelo. Hanno preso parte all’incontro i vertici delle forze dell’ordine, della provincia, di Anas, della polstrada e dei vigili del fuoco.

L’Anas ha garantito, per le strade di sua competenza, che entro il 2022 saranno completati tutti i lavori di rifacimento del manto stradale, di adeguamento delle barriere e della segnaletica verticale, di posizionamento degli attenuatori d’urto su tutti gli incroci sulla statale 131, in particolare nel tratto di Paulilatino.

Fonte: Link Oristano

