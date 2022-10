Oristano

Alcuni interventi ormai sono stati abbandonati. Altri sono pressoché conclusi o superati

Sono 47 le opere non ultimate in Sardegna – di cui otto nell’Oristanese – inserite nell’elenco nazionale delle incompiute aggiornato al 31 dicembre 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Tra i non finiti più noti c’è senz’altro l’autodromo di Arborea, ma non mancano le sorprese e i progetti ormai accantonati del tutto. È il caso della circonvallazione di Bonarcado. Diverse decine di anni fa venne realizzato un piccolo tratto, ma poi tutto tramontò e si decise di non dare seguito ai lavori.

“Si tratta di un’opera abbandonata già da un pezzo”, ha detto l’amministratore straordinario della Provincia di Oristano, Massimo Torrente, “un discorso simile va fatto per l’edificio mai completato che avrebbe dovuto ospitare il Provveditorato agli studi“.

Lo stabile grezzo si trova a Oristano, a Città Giardino, proprio dietro gli uffici della Provincia. In principio futura sede del Provveditorato agli studi, ma la destinazione finale è cambiata col tempo più di una volta, passando prima a uffici provinciali e infine sede universitaria. Anche in questo caso lavori iniziati e mai completati. La Provincia ha inserito l’immobile nel piano delle alienazioni, per un valore di 2,4 milioni di euro. In passato aveva provato ad acquisirlo l’Arma dei carabinieri, ma alla fine non se n’era fatto nulla.

È datato anche un intervento di monitoraggio, non andato a buon fine, che ha interessato lo stagno di Cabras. Non si può propriamente parlare di un’incompiuta, però figura comunque nell’elenco nazionale dei non finiti. Le apparecchiature vennero effettivamente installate, ma le opere vennero danneggiate e venne rubata la strumentazione. Il monitoraggio era stato finanziato dall’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, che aveva girato le risorse alla Provincia di Oristano. La progettazione, invece, era stata affidata al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. “Gli altri interventi del programma andarono a buon fine”, ha spiegato il direttore generale del Consorzio di Bonifica Maurizio Scanu, “ma non quel monitoraggio, che prevedeva l’utilizzo di sonde parametriche”.

Nell’elenco delle incompiute è presente pure il Comune di Baressa, con due progetti di una ventina di anni fa. Si tratta del centro multimediale che avrebbe dovuto mettere in comunicazione domanda e offerta turistica e del centro visite per alati e ungulati.

“Il centro multimediale, una struttura mai terminata e che all’interno è ancora allo stato grezzo, doveva essere una sorta di Booking fisico”, ha spiegato il vicesindaco Mirko Pisu, che cura le deleghe di Lavori pubblici e Ambiente, “oggi però c’è il web e sarebbe uno strumento superato. Per questa ragione abbiamo deciso di riconvertirlo, trasformandolo in sede di studi professionali, adatta per esempio a notai, professionisti tecnici e sanitari. Una struttura che servirebbe non solo Baressa, ma l’intera Marmilla. Servirebbero però almeno 300mila euro. Per questa ragione abbiamo chiesto 250mila euro alla Regione. Se dovesse arrivare una risposta positiva l’amministrazione comunale sarebbe pronta a cofinanziare l’intervento”.

Il centro visite per alati e ungulati sarebbe dovuto nascere nell’area di Marrogabi, unendo pubblico e privato, al fine di tutelare il patrimonio faunistico del territorio. “È stato realizzato un punto ristoro”, ha detto ancora Pisu, “sono incompiute invece le altre opere, tra cui un magazzino fienile e altre strutture accessorie. Diverse volte il Comune ha provato a dare in gestione il punto ristoro, ma tutti i bandi sono andati deserti. Da progetto servirebbero altri 208mila euro per completare i lavori, ma questo importo va rivisto al rialzo, a causa dei rincari. Occorre trovare le risorse per chiudere il cerchio, ma non è facile, anche perché poi bisogna individuare un soggetto che riesca a perseguire gli scopi per cui questo centro è nato. Al momento lo si utilizza soltanto per attività estive e progetti promossi dalle associazioni locali”.

Infine, tra le incompiute ci sono anche due interventi in capo all’Ente delle acque della Sardegna. Il primo non finito è denominato “Interconnessione dei sistemi idrici Tirso Flumendosa – Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso e Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro. Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° lotto”, nel secondo caso si tratta invece di “Opere di adduzione e attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu Tirso – Flumendosa”.

