Strade disastrate a Quartu per colpa del traffico, troppi rischi: sì ai lavori anche in via Brigata Sassari

“Grazie pregiudizio per l’incolumità pubblica degli utenti”. Sono queste le parole, messe nero su bianco dalla società che ha eseguito una prima tranche di lavori in tante strade di Quartu che hanno fatto scattare un campanello d’allarme dentro gli uffici comunali e portato il Comune a decidere di mettere altri soldi per riparare definitivamente alcune tra le vie più battute da auto e pullman. 1,1 milioni per via Brigata Sassari, ad esclusione del tratto tra via Marconi e via Ravenna, via Parini, via Beethoven, via Dante, via Irlanda e un tratto di via San Giovanni che si collega alla piazza Sant’Andrea, nella frazione di Flumini. È soprattutto in via Brigata Sassari che gli operai hanno notato i maggiori problemi: durante gli interventi nella vicina via Cagliari, infatti, le condizioni del manto stradale sono “notevolmente peggiorate a causa del notevole traffico pesante e delle pessime condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato questo ultimo anno”. Colpa di marmitte, sole e pioggia, insomma. E il rischio che qualcuno possa farsi male è tutt’altro che basso. E allora si corre ai ripari, con tanto di determina ufficiale. Alla fine, puliti puliti per i lavori, dalle casse comunali usciranno 958mila euro. Le risorse rientrano in una sorta di lotto extra, indispensabile per mettere in sicurezza un bel pò di chilometri di strade quartesi.