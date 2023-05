Strade, cultura e riqualificazioni: a Villa Verde si riprende con il sindaco Sandro Marchi

Villa Verde

Attesa per i nomi in Giunta, insediamento la prossima settimana

Sarà un inizio all’insegna della continuità per l’Amministrazione comunale di Villa Verde guidata dal confermato sindaco Sandro Marchi, che ha riottenuto la fiducia degli elettori con la lista “Insieme per Baìni 2023”.

“Innanzitutto proseguiremo con degli interventi già in cantiere, come per esempio le gare d’appalto per il rifacimento del centro storico e e della strada di circonvallazione”, ha spiegato Sandro Marchi. “A luglio riprenderanno gli scavi archeologici nel villaggio nuragico di Bruncu ‘e s’Omu, coordinati con l’Università di Cagliari”.

“Abbiamo poi in fase istruttoria la riqualificazione di alcune strade rurali”, ha continuato Marchi. “Riprenderemo in mano le pratiche per l’apertura del museo multimediale archeologico, che si era arenata a causa del Covid. In questi due anni di pausa qualche componente è rimasto usurato, perciò procederemo alla sua sostituzione e poi alla richiesta formale di apertura alla Soprintendenza. Non dimentichiamo ovviamente gli eventi estivi con il Consorzio Due Giare e le collaborazioni con la Biblioteca Gramsciana”.

Sono dieci i consiglieri eletti a Villa Verde: Francesca Scema, Manuele Salis, Mariano Troncia, Adolfo Giglio, Silvia Turnu, Alessia Garau, Maurizio Cocco, Anna Maria Lampis, Giovanni Ledda e Mauro Saini. “Nei prossimi giorni lavoreremo sulla composizione della Giunta, mentre l’insediamento del nuovo Consiglio sarà la prossima settimana”, ha annunciato il sindaco.

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto, ovviamente. “Superare il 60% con una sola lista non è semplicissimo, quindi come gruppo siamo molto contenti. Oltretutto quasi tutte le schede presentavano delle preferenze, a dimostrazione che i candidati si sono fatti conoscere e hanno presentato bene il nostro programma”, ha concluso Marchi. “Nonostante le difficoltà nel lavoro di amministratori, ci metteremo subito a lavorare di buona lena, completando tutte le opere e avviandone altre. Purtroppo la macchina burocratica è sempre più pressante e andrebbe snellita: questo porta alcuni amministratori a gettare la spugna. Noi abbiamo deciso di metterci in gioco e continuiamo a provarci”.

