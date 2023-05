Strade come fiumi, muri di fango e loculi crollati, in Sardegna il maltempo non concede tregua

Fiumi in piena e strade come torrenti, fango, detriti e una pioggia incessante. Uno scenario apocalittico quello di oggi, nel pomeriggio, nel centro nord della Sardegna. Guardate le immagini e il video: qui siamo a Bonannaro, nel Sassarese, dove un terribile acquazzone ha interessato tutto il centro abitato e la zona industriale di Chischizzu. Centro abitato e strade agrarie sono ora chiuse per il pericolo di frane, ed è tanta la paura dei residenti della zona.

Anche in diverse altre zone della Sardegna il maltempo ha provocato disagi e danni, con bombe d’acque che nel primo pomeriggio si sono abbattute anche nel Cagliaritano e nel Sulcis, in particolare a Carbonia. le previsioni per i prossimi giorni non sono buone: per almeno altri dieci giorni, si andrà avanti fra temporali e momentanee schiarite.