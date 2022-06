Strade: Anas riduce cantieri sulla 131 Dcn in Gallura - Sardegna

Per garantire una migliore mobilità sulla Statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese", soprattutto in vista dell'estate, l'Anas sta provvedendo alla rimozione dei cantieri lungo il tratto in prossimità della città di Olbia. Il provvedimento, già annunciato, è stato disposto in anticipo di circa 20 giorni rispetto ai tempi concordati con gli enti territoriali e riguarda 5 cantieri, situati tra il km 132 e il km 140, dove sono in corso lavori di riqualificazione strutturale dei viadotti.

Tre di questi cantieri sono già stati rimossi nel periodo precedente e altri due cantieri verranno invece rimossi mercoledì 22. La riduzione dei cantieri lungo la 131 Dcn consente una maggiore fluidità della circolazione in previsione dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti dei turisti, garantendo la riapertura al traffico di entrambe le carreggiate senza limitazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna