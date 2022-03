Cade nella strada dissestata e sbatte la testa. Gravissima una novantenne. Ieri a Villamar i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito di una richiesta arrivata all’utenza 112, in via Roma n.177 dove, per cause ancora in corso di completo accertamento, era stata rinvenuta riversa sul manto stradale e ferita una novantenne del luogo, vedova, pensionata. I primi accertamenti sulla dinamica dell’evento hanno permesso di appurare che l’anziana, mentre percorreva la citata via, tenendosi sul ciglio della strada, in prossimità di un punto dissestato della carreggiata in cui erano stati eseguiti dei lavori da parte di una ditta il 21 marzo scorso, era inciampata autonomamente cadendo a terra e impattando violentemente il capo sull’asfalto, riportando un grave trauma cranico commotivo. I soccorritori del 118 di Barumini intervenuti hanno trasportato la donna in codice rosso, in pericolo di vita presso l’ospedale di San Gavino Monreale in prognosi riservata. La viabilità non è stata interrotta. I rilievi sul luogo dell’evento sono stati compiuti dai carabinieri della Compagnia di Villasor intervenuti per la bisogna.

