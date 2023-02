Storie, volti e luoghi del passato di Ollastra riscoperti dalla passione di Alfonso Marongiu

Ollastra Dietro alle 660 foto pubblicate su Facebook in “Ollastra – Come eravamo” un sogno nel cassetto dell’autore Per alcuni offrire alle nuove generazioni uno sguardo sul passato è un’autentica passione. È così per Alfonso Marongiu, che con la sua pagina Facebook “Ollastra – Come eravamo” dà ad ollastrini – e non – la possibilità di rivivere la storia del paese della valle del Tirso e di coloro che lo hanno abitato, attraverso quella che ormai è diventata un’imponente raccolta di vecchie fotografie. “Già prima della creazione della pagina amavo collezionare immagini”, ha spiegato Alfonso Marongiu. “Poi un mio cugino mi mostrò una foto di Ollastra che ritraeva le vie del paese com’erano in passato, facendomi venire l’idea di aprire una pagina su Facebook”. Da lì è partita la ricerca, nel 2014, e la raccolta degli scatti da un passato ormai impossibile da dimenticare. “Conto più di 660 foto, tutte diverse. Alcune potrebbero sembrare simili, ma solo in apparenza, perché il soggetto è preso da angolazioni diverse”, ha continuato Marongiu. “Le immagini spesso arrivano direttamente tramite la stessa pagina o a volte sono io stesso a chiederle agli abitanti. Talvolta c’è un po’ di reticenza a prestarmele, ma è solo per paura che vadano smarrite e che quindi si perda qualcosa a cui si è particolarmente affezionati”.

“L’aspetto migliore dell’esporre delle foto su una pagina Facebook è l’immediatezza con la quale le persone possono interagire tra loro e commentare”, spiega il gestore della pagina. “Con una mostra tradizionale è difficile riunire tutti i cittadini e raccogliere testimonianze e aneddoti, mentre in questo modo sono gli stessi osservatori a descrivere le ambientazioni, dare un nome alle persone e raccontare la storia dietro ogni immagine. In questo modo si riesce a non cadere nel banale e avere sempre nuovi spunti di ricerca”. E sono centinaia le storia dietro ogni scatto: celebrazioni di festività paesane, lavori pubblici, volti e ricordi di periodi ormai lontani, ma vivi nell’immaginario comune. “Naturalmente spesso capita che i ricordi di chi vede le foto siano confusi e le storie risultino poco credibili”, continua Alfonso Marongiu. “Ma fa parte del gioco ed è sempre bello leggere i racconti di chi ha ascoltato vecchie storie e vuole condividerle con altri. Anche perché dietro all’apparente semplicità di certe immagini spesso si nascondono delle vicende davvero interessanti”.

Ma non sono quelli con volti e vicende umane gli scatti preferiti dal creatore di “Ollastra – Come eravamo”. “Nonostante le persone preferiscano di gran lunga vedere facce e personaggi, a me interessa soprattutto studiare l’evoluzione dei luoghi. Scopro l’esistenza di monumenti ormai andati perduti, a causa dello scarso interesse nel preservare il proprio patrimonio. Basti pensare per esempio alla storia che mi affascina di più: quella del campanile della chiesa di San Sebastiano. Circa 70 anni fa si decise di buttarlo giù per ricostruirlo nella sua posizione attuale, sul lato destro della chiesa, senza una vera e propria motivazione. In passato queste decisioni si prendevano con leggerezza e nella totale noncuranza, tanto che nessuno, nonostante le mie ricerche, ha una fotografia del campanile nella sede originaria. Ci rimangono solo i racconti degli anziani del paese”.

Dietro alla continua ricerca di nuove immagini c’è un obiettivo davvero ambizioso. “Il progetto finale è quello di avere una foto dal passato per ogni singola via di Ollastra. Sono ancora lontano dal traguardo, mancano ancora tante strade, soprattutto in periferia. Non molti in passato fotografavano la propria strada o le case circostanti, perciò è difficile trovarle. Magari un giorno riuscirò nel mio intento”. Lunedì, 13 febbraio 2023

Alfonso Marongiu, gestore della pagina 'Ollastra - Come eravamo'Uno scatto dalla pagina Ollastra - Come eravamoLa demolizione del campanile della chiesa di San Sebastiano - Foto dalla pagina Facebook Ollastra - Come eravamo

Fonte: Link Oristano