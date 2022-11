Storie d’amore e un’apixedda come sogno nel cassetto: “Visioni sarde” sullo schermo a Sini

Sini Sabato 19 novembre la proiezione di otto cortometraggi I cortometraggi di Visioni sarde fanno tappa a Sini: appuntamento per le 18 di sabato 19 novembre nel il salone parrocchiale, con otto proposte e un ampio spettro tematico, capace di rappresentare la pluralità culturale dell’Isola. Si parte da “Margherita” di Alice Murgia, su una storia d’amore adolescenziale che non rispetta le aspettative iniziali; “Il volo di Aquilino” di Davide Melis, che ripercorre le memorie di uno scrittore che ripensa a una Cagliari ormai andata, e “Il Pasquino” di Alessandra Atzori e Milena Tipaldo, un viaggio in stop motion e animazione digitale attraverso le pagine dell’omonima rivista satirica pubblicato fino al 1930, anno nel quale fu soppressa dal regime fascista.

Si continua con “Marina, Marina” di Sergio Scavio e “L’ultima habanera” di Carlo Costantino Licheri, che tornano sul tema dell’amore giovanile: il primo su una storia di appena un giorno scadita da litigi e serenate, il secondo sulle vicende sentimentali dei protagonisti Ciccio e Bruna che creano scompiglio durante la trasmissione dell’annuncio della fine della guerra nella sede della radio cagliaritana presso la quale lavorano. La serata si chiuderà con “Di notte c’erano le stelle” di Naked Panda, ambientato in un futuro distopico in cui nonno e nipote fanno fronte comune contro l’inquinamento e la siccità ormai ingestibili; “Un piano perfetto” di Roberto Achenza, sulle peripezie di due amici squattrinati che si improvvisano ladri, ma con scarsi risultati; e infine con Paola Cireddu – in sala per dialogare con il pubblico – e il suo “L’uomo del mercato”, che vede come protagonista Mario e il suo sogno di poter un giorno acquistare una motocarrozzetta usata.

La rassegna Visioni sarde – realizzata dalla Cineteca di Bologna grazie al sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission – si propone di portare il cinema anche in luoghi in cui non sono presenti sale cinematografiche. Lunedì, 14 novembre 2022

Fonte: Link Oristano