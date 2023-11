Storia, luoghi comuni e ironia domenica a Villaurbana per l’ultimo appuntamento con Panè

Villaurbana

Una serata con Luciano Marroccu, Flavio Soriga e Renzo Cugis



Giunge al termine la prima edizione di “Panè – Incontri gastronomici nel borgo” che dal 20 ottobre scorso ha animato Villaurbana con tanti eventi, per celebrare il pane e i sapori del Mediterraneo.

Dopo l’incontro con lo chef e conduttore televisivo Bruno Barbieri, il terzo e ultimo appuntamento di questa manifestazione, in programma per domenica 19 novembre, si aprirà con la presentazione del libro “Tutta la storia della Sardegna in un’ora”, di Luciano Marroccu, docente di Storia contemporanea all’Università di Cagliari. Dalle 17.30 nella sala del centro culturale in via Montegranatico a dialogare con l’autore ci sarà lo scrittore Flavio Soriga.

A chiudere il sipario della prima edizione sarà poi, alle 18.30, lo spettacolo “Sardi della pianura”, scritto, letto, recitato, suonato e cantato dal cantautore e performer Renzo Cugis e da Flavio Soriga.

Insieme racconteranno, con sagacia e ironia, le tante contraddizioni dell’Isola, sfidando luoghi comuni, sradicando antiche convinzioni e interrogandosi sulle complessità della storia e della cultura della Sardegna.

La manifestazione “Panè – Incontri gastronomici nel borgo” ha visto protagonista il pane e l’abilità delle mani che lo creano, e i segreti tramandati per riscoprire le specialità di una volta, con tanti eventi, laboratori e spettacoli. L’amministrazione comunale di Villaurbana ha organizzato gli eventi in collaborazione con le Ragazze Terribili.

