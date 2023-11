Storia, economia e incontri con gli scrittori: due mesi di appuntamenti a Uras

Uras

Il programma dell’Auser con la Scuola del Popolo di Oristano

Un fine anno all’insegna della cultura a Uras con le iniziative della sezione locale dell’Auser assieme alla Scuola del Popolo di Oristano: tra novembre e dicembre sono previsti quattro incontri con autori sardi e riflessioni su temi d’attualità.

Tutte le iniziative si terranno alle 16,30 presso la Sala polivalente in via Roma. Il primo appuntamento è per il 18 novembre con la presentazione di “Antifascisti sardi. Storie di uomini contro il fascismo” del professor Lorenzo di Biase, e vice presidente regionale dell’Anppia.

Si passa poi al 2 dicembre con il dibattito “Il salario minimo”, nel quale interverranno Pietrina Corrias, esperta in diritto del lavoro, e la dirigente scolastica nuorese Lisetta Bidoni.

Per sabato 9 è prevista la presentazione del libro “Damnato ad metalla” di Francesco Carta, giornalista e scrittore esperto nella storia delle miniere in Sardegna: l’opera ricostruisce la vita di un condannato ai lavori forzati in Sardegna in epoca romana.

La rassegna si chiuderà il 16 dicembre un incontro sull’antologia a fumetti “Emilo Lussu, la vita e il pensiero. Volume 2”, di Sandro Dessì.

“Queste iniziative confermano l’impegno per valorizzare la cultura, con il coinvolgimento degli anziani, come strumento per favorire la crescita del proprio paese”, ha detto Gianni Piras, presidente dell’Auser.

Sulla stessa linea il sindaco Samuele Fenu: “Lo sforzo della nostra comunità per una crescita collettiva non può che realizzarsi attraverso un impegno continuo e solidale, animato proprio dalla cultura. In questo senso esprimo la convinta adesione del Comune di Uras a questa iniziativa”.

Sabato, 11 novembre 2023