Stop polemiche, il Papa ha deciso: monsignor Arrigo Miglio diventerà Cardinale. E da subito, sabato prossimo, con la cerimonia ufficiale nella quale Papa Francesco nominerà cardinale l’ex arcivescovo di Cagliari. Lo conferma oggi anche l’Ansa: “Sabato 27 agosto, alle 16 nella basilica di San Pietro in Vaticano, Papa Francesco presiederà il Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali. Tra loro anche l’arcivescovo emerito di Cagliari monsignor Arrigo Miglio. Il rito prevede l’imposizione della berretta cardinalizia e l’assegnazione del “titolo”, che in origine corrispondeva alle più antiche chiese di Roma. La presa di possesso della sede assegnata, da parte del nuovo porporato, avverrà nei mesi successivi”.

