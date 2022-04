C’è una lieve tendenza alla flessione di casi e ricoveri in Italia ma il virus circola ancora moltissimo e si diffonde rapidamente, il numero dei positivi è sicuramente sottostimato e dunque la mascherina al chiuso va assolutamente tenuta e non eliminata dal 1 maggio. E’ questa la posizione della fondazione Gimbe che nel consueto monitoraggio del giovedì rileva un leggero miglioramento della situazione ma mette anche in guardia dai possibili rischi, invitando il governo a non eliminare la mascherina nei luoghi al chiuso, decisione che sarebbe “molto avventata”. Che potrebbe mettere a rischio il percorso verso la normalità avviato con la fine dello stato d’emergenza dal 1 aprile e la fine di quasi tutte le restrizioni.

