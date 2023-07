Stop lavori ponte Diana, pronta protesta con pinne e ombrelloni - Sardegna

Le ruspe sono ferme. I lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza del ponte Diana, sul lago Coghinas a Oschiri, sono bloccati. Rinviati a data da destinarsi, almeni sino alla fine della stagione turistica estiva nel comune di Valledoria. Che gli interessi e l'economia di due comuni, quello di Oschiri e quello di Valledoria, siano da poche ore strettamente collegati è legato alla decisione di sospendere il rilascio di acqua del Coghinas nel mare di Valledoria, dopo il fiume di fango che si era riversato sul litorale facendo scappare turisti e bagnanti. Le operazioni di svuotamento dell'invaso erano partite a maggio per abbassare il livello del lago e consentire i lavori di manutenzione sul ponte Diana, chiuso dal 2022 per un peggioramento delle condizioni di conservazione e funzionalità della struttura. Caldeggiati dal ministro Salvini, Enel e Anas hanno ora deciso di bloccare qualsiasi intervento.

E così, se da una parte a Valledoria si festeggia per la stagione turistica salvata, ad Oschiri i componenti del comitato Ponte Diana sono disperati e chiedono risposte. "Capiamo gli interessi del comune di Valledoria, e siamo vicini ai suoi abitanti, ma a noi nessuno ha pensato - denuncia Gian Francesco De Candia, presidente del comitato e imprenditore agricolo - Il ministro Salvini e il consigliere regionale delle Lega Dario Giagoni adesso devono dare risposte a noi, vogliamo sapere quando riprenderanno i lavori e non vogliamo essere lasciati indietro".

"Sta iniziando la stagione antincendio, i nostri concittadini che vivono al di là del ponte sono ancora isolati e i 500mila euro stanziati dalla Regione per la costruzione di una viabilità alternativa non sono ancora stati spesi: dal comune di Oschiri non si hanno notizie a riguardo da mesi, il sindaco tace". Pronta la protesta. Il comitato annuncia per martedì 11 luglio dalle 9.30, una manifestazione nella rotatoria all'altezza dello svincolo per Oschiri sulla strada Olbia-Sassari. "Rallenteremo il traffico con ombrelloni, pinne ed occhiali. Per noi - chiarisce - la stagione estiva sarà un incubo".

