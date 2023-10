Stop alle incursioni vietate a Quartucciu, l'area del cantiere è stata messa in sicurezza

L’area del cantiere è stata messa in sicurezza: stop alle incursioni vietate e recinzioni e tombini opportunamente rafforzate e coperti. Dopo la segnalazione riportata anche da Casteddu Online da parte di alcuni cittadini che avevano sottolineato il potenziale pericolo nel Parco Sergio Atzeni, Comune e ditta incaricata hanno provveduto immediatamente al ripristino delle misure di sicurezza.

Il cantiere in corso è quello che riguarda i lavori per il completamento del museo, un’opera appaltata che presentava l’area non proprio sicura per i frequentatori del parco: di semplice accesso, gli impedimenti ad entrare nell’area cantiere non erano sufficienti e costituivano un potenziale pericolo per chi ignora il divieto per tutta la durata dei lavori. Adulti ma soprattutto i ragazzini infatti potevano essere attirati dagli spazi dove operai e addetti ai lavori sono impegnati per la realizzazione dell’opera. Le transenne, divelte o spostate, non hanno frenato le incursioni ed è così che chi ha notato e segnalato il problema ha chiesto un intervento immediato alle istituzioni competenti, al fine di prevenire che un potenziale rischio potesse trasformarsi in qualcosa di ben più grave. Problema risolto, quindi.