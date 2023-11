Stop alle corse d’auto spericolate a Capoterra: autovelox e agenti nelle strade principali

Capoterra – Stop alle folli corse in macchina per le strade del centro abitato, quattro autovelox e tre nuovi agenti in campo per contrastare gli automobilisti indisciplinati. Tante le segnalazioni giunte dai cittadini che lamentano il rombo dei motori, quasi, come avviene nell’autodromo: i limiti di velocità spesso vengono ignorati e gli incidenti non sono rari. Anzi. Non solo: per i pedoni i rischi raddoppiano ed è così che il sindaco Beniamino Garau ha deciso di frenare chi ha troppa fretta. Quattro autovelox saranno posizionati nelle vie principali come corso Gramsci e via Trento e la squadra della polizia municipale sarà potenziata. Tre nuovi agenti affiancheranno i 12 già al lavoro: più controlli, quindi, e alcun indugio verso chi mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri con una guida spericolata.