Stop all’assalto di barche e turisti: Cala Luna dal 2024 a numero chiuso

Cala Luna a numero chiuso. C’è l’accordo tra Regione, Prefettura e comuni di Dorgali e Baunei, alla ricerca di un equilibrio tra le esigenze degli operatori turistici e la protezione di un sito delicato e prezioso che ogni estate viene preso d’assalto da miglia di barche che scaricano tantissimi visitatori.

Il tetto massimo per le presenze non è stato ancora stabilito. “Abbiamo ragionato sul fatto che il numero chiuso sia una necessità e sono tutti concordi”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, “l’area ha bisogno di una gestione unitaria e ci impegneremo in questo senso”. In programma nuove riunioni nei prossimi mesi.